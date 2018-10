Cagliari, l’ombra della tubercolosi al poliambulatorio di viale Trieste: “Colpita una Oss”

Una donna, un’Operatrice socio sanitaria, sarebbe stata colpita dalla tubercolosi mentre stava operando all’interno del poliambulatorio di viale Trieste, frequentato ogni giorno da moltissimi cagliaritani e sardi. La denuncia arriva dalla Fials che, attraverso il suo segretario provinciale Paolo Cugliara, spiega che “ci è stato riferito questo caso di Tbc, appare singolare che in un contesto come questo non sia stata ancora disposta l’importantissima procedura della profilassi per tutti gli operatori – infermieri e medici – di ogni ordine e grado”, dice Cugliara. “Il caso sarebbe avvenuto la settimana scorsa, c’è da chiedersi come mai la macchina della prevenzione non sia stata ancora messa in movimento”.

Sono numerosi i “reparti” presenti al poliambulatorio di viale Trieste, tra i servizi maggiormente erogati ci sono quelli dell’otorino, del dentista e della cardiologia. “Non vorrei”, attacca Cugliara, “che un caso di sospetta tubercolosi venga ignorato da chi si deve occupare di tutelare la salute non solo degli utenti, ma anche dei lavoratori che ogni giorno operano dentro al poliambulatorio”.

