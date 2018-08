Cagliari, lo fermano per un controllo ma lui scappa: multato e denunciato ambulante abusivo

Lo hanno fermato durante un’attività di vigilanza sul litorale cagliaritano, l’uomo, un venditore ambulante, si è dato alla fuga. Ma è stato fermato prontamente dagli agenti della municipale in via Isola di San Pietro: è stato multato perché risultato abusivo e denunciato per false generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sanzionato anche un altro venditore abusivo per 1.031 euro fermato sull’arenile. L’attività di vigilanza della Polizia Locale proseguirà sino al termine della stagione.

Ultima modifica: 31 agosto 2018