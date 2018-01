Cagliari, lite per i sacchetti: pugno al dipendente dell’Eurospin che finisce in ospedale

Caos all’Eurospin di via Stamira a Cagliari: “Signore, quei sacchetti biodegradabili si possono utilizzare soltanto per la frutta e la verdura”. Per tutta risposta il dipendente del market si becca un pugno in faccia fortissimo da un uomo di circa 70 anni e finisce in ospedale. Sul posto arrivano anche i carabinieri, mentre il giovane del market viene soccorso e medicato: “Mi hanno difeso fortunatamente anche gli altri clienti- racconta Angelo a Cagliari Online-¬†sono stato aggredito soltanto per aver informato che buste biodegradabili sono esclusivamente per frutta e verdura”. L’uomo, a quanto pare, voleva utilizzare i tanto contestati sacchetti bioidegradabili anche per contenere il pane o altra merce. “Il pronto soccorso mi ha dato tre giorni di infortunio- racconta il giovane dell’Eurospin- ci sono rimasto molto male per l’accaduto, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere in particolare da un settantenne. I carabinieri sono arrivati subito e presto presenter√≤ una denuncia per l’aggressione”. Ma come √® successo esattamente? “Io ho visto che aveva diversi sacchetti della frutta nel suo carrello, e come sempre gentilmente spiegavo che quei sacchetti erano esclusivamente per imbustate frutta e verdura, √® andato in escandescenza strattonandomi e lanciando le buste addosso insultando verbalmente, gli dicevo che era solo a titolo informativo, il mio intento era quello di sensibilizzare il cliente, ma dopo mi ha dato un un pugno in pieno volto provocando la rottura del labbro internamente”.

Sono state decine i testimoni della vicenda: “E’ stata una scena vergognosa- raccontano Katia ed Enrico, giovane coppia cagliaritana che stava facendo la spesa al market di via Stamira- il ragazzo dell’ortofrutta √® stato colpito da un pugno da un anziano soltanto per avere detto che i sacchetti si utilizzano per l’ortofrutta. Siamo rimasti tutti di stucco, c’erano tante persone che hanno assistito e come noi sono rimasti esterrefatti. Il ragazzo del market √® stato gentilissimo ma a quanto pare questa questione dei sacchetti sta facendo impazzire la gente”. Tanto che un ragazzo √® finito al pronto soccorso del Brotzu, con una prognosi di tre giorni di cure

Ultima modifica: 7 gennaio 2018