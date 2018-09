Scoppia la lite in piazza Matteotti a Cagliari, la segnalazione arriva con una telefonata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri¬† che hanno intercettato una coppia, lui gambiano, lei nigeriana, che discutevano ancora animatamente. La donna in stato interessante. L’uomo con precedenti √® stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso. (notizia in aggiornamento)

Ultima modifica: 22 settembre 2018