Cagliari, giallo al Lirico: blitz vandalico negli uffici dei vertici del Teatro

È giallo al Teatro Lirico. Le porte degli uffici del quinto piano dove si riuniscono il Consiglio di indirizzo e dove lavorano la Sovrintendenza e il direttore amministrativo sono state colpite con un oggetto e danneggiate. Nessun furto e nessuna effrazione, “ma non me la sento di valutare l’episodio di oggi come frutto delle dinamiche interne al Teatro”, ha dichiarato Claudio Orazi, sovrintendente del Lirico.

Orazi, al quale in passato è stata danneggiata anche l’auto, stamattina ha trovato i danni e ha chiamato immediatamente la polizia. “Nei mesi passati abbiamo registrato dei furti nella sala dei professori d’orchestra”, aggiunge Orazi, “e atti di vandalismo contro armadi di ferro. Tutti fatti che io ho denunciato immediatamente, contrariamente a quanto accedeva in passato quando su vicende come queste, si sorvolava. Nella primavera del 2017 noi non trovammo un reperto della Lucia di Lammermoor nel posto dove doveva essere immagazzinato. Pochi mesi dopo l’abbiamo ritrovato nello stesso posto da dove era stato prelevato. Probabilmente la restituzione è avvenuta in seguito alle pressioni legate alla denuncia. Il fatto avviene proprio ora mentre è in corso il risanamento sia economico che artistico del Teatro”.

Il Consiglio di Indirizzo Generale della Fondazione Teatro Lirico, in un comunicato, “depreca fortemente il grave atto vandalico, rilevato in data odierna, commesso ai danni della struttura del Teatro; il fatto è tanto più grave in quanto verificatosi in una fase in cui il Consiglio, la Dirigenza e le parti sociali sono impegnate a superare la grave crisi che coinvolge a livello nazionale le Fondazioni Liriche. Il lavoro fin qui svolto ha consentito di mantenere in piena attività un Ente produttore di cultura: l’intendimento è quello di proseguire nel percorso di consolidamento e di garantire nel prossimo il livello alto e diffuso sul territorio di tale attività”

Ultima modifica: 21 maggio 2018