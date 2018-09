Cagliari, letamaio in viale Sant’Ignazio dopo le lauree: “Dottori e già incivili, complimenti”

La coroncina d’alloro è l’unico oggetto che, probabilmente, non è stato lasciato lì a testimonianza di festeggiamenti decisamente esagerati. Ecco lo spettacolo, da bollino rosso, il giorno dopo la sessione di laurea di settembre fuori dalla facoltà di Economia, in viale Sant’Ignazio. L’euforia per la conquista del titolo ha portato più di una persona a dimenticarsi del senso civico (per il quale non serve avere certo una laurea). Le fotografie, scattate da un lettore di Casteddu Online, Michele Demontis – 44enne cagliaritano di professione consulente – sono fin troppo chiare.

“Vado ogni mattina a correre proprio nel viale, divertirsi è bello ma se fatto in modo educato. A Cagliari ormai tutti sono menefreghisti e si comportano come se fossero i padroni della città senza curarsi degli altri”, afferma Demontis, “io sono laureato in Scienze politiche e ho a che fare, per lavoro, con diversi universitari. Posso dire tranquillamente che il titolo di studio, in questo caso la laurea, non porta in automatico le persone a essere intelligenti e civili”.

Ultima modifica: 20 settembre 2018