Cagliari, pazienti oncologiche tra palloni e scarpe con tacchetti: “Unite per dare un calcio al cancro”

Dopo il successo dello scorso anno torna “Tumori femminili e sport: un calcio al cancro”. “Il gioco di squadra fa la differenza, affinchè le donne non si sentano mai sole, ma tremendamente vive”, ci crede fermamente la Fondazione Taccia – Ricerca sul cancro che in collaborazione con la Fidapa Cagliari organizza la seconda edizione dell’evento, in programma sabato 26 maggio prossimo. La mattina presso il T Hotel a Cagliari, alle ore 8:45 avrà luogo una tavola rotonda in cui verranno trattati i temi dei tumori femminili e l’importanza sociale dello sport come strumento per riprendere in mano la propria vita dopo una diagnosi oncologica; mentre il pomeriggio nell’impianto A.S.D. Calcio Newton, a Cagliari in Via Newton, dalle ore 16:30 in poi avrà luogo un torneo di calcio a cinque femminile.

Nella mattinata, come in un’armoniosa azione corale, si “passeranno la palla” esperti del settore della ginecologia e senologia oncologica, della psiconcologia, rappresentanti delle associazioni di volontariato e pazienti che racconteranno, col sorriso, il proprio trascorso oncologico. Coordinerà i lavori Dany Brown Cadeddu, interverranno Paola Melis, la presidente della Fidapa BPW Italy, Sezione Cagliari, Albachiara Bergamini, Consigliere in carica della Fondazione Taccia – Ricerca sul cancro e ideatrice del Progetto Mai più sole Contro il tumore ovarico, Yuri Marcialis, Assessore allo Sport di Cagliari, il dottor Antonio Maccio, Responsabile del Reparto Ginecologia Oncologica Osp. Businco Cagliari, il Dottor Daniele Farci, Oncologo dell’ Ospedale Businco Cagliari e Consigliere Nazionale AIOM, la dottoressa Nadia Brusasca, Responsabile del Centro Psiconcologia Osp. Cesare Zonchello di Nuoro, il Dottor Salvatore Salis, Direttore della Terapia Antalgica dell’Ospedale Zonchello di Nuoro, il Professor Andrea Figus, chirurgo plastico del presidio ospedaliero Duilio Casula Monserrato e professore associato del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’ Università di Cagliari, la dottoressa Elisa Vicini, senologa dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, la Dottoressa Alessandra Gottardi, chirurgo plastico dell’ Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Gli interventi dei medici saranno alternati con la proiezione di video tratti dal portale www.maipiusole.sardegna.it, le relazioni della giornalista Maria Grazia Caligaris, che evidenzierà i diritti dei pazienti e le problematiche riscontrate nel servizio sanitario, di Ezia Caredda presidente di Karalis Pink Team “Daniela Secchi” Onlus, di Daniela Tocco e Paola Morelli del direttivo di Passu Passu”e di Giulia Muntoni che racconteranno da pazienti e caregivers la loro vita oltre la malattia. Saranno inoltre presentate le rubriche curate da Sonia Aresu, Rita Meleddu, Giulia Muntoni e Rosalbina Gencarelli all’interno del portale www.maipiusole.sardegna.it.

Il gioco di squadra proseguirà la sera presso l’impianto A.S.D. Calcio Newton alle ore 16:30. È passato poco più di un anno “ma le nostre donne guerriere hanno continuato con gli allenamenti di calcio a 5 creando la squadra delle “Insieme per caso”, pronte a sfidare le ragazze di Fondazione IEO CCM, vincitrici del trofeo dello scorso anno”, spiegano dall’organizzazione. “Sempre al nostro fianco vecchie e nuove amiche di Mai Più Sole come le Karalis Pink Team “Daniela Secchi” Onlus, il gruppo SoloWomen Run e l’associazione Passu Passu” che si sfideranno in un torneo all’insegna del divertimento e dell’amicizia”.

Ultima modifica: 17 maggio 2018