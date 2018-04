Cagliari, le alghe invadono il Poetto: tra i bagnanti infuriano le polemiche

di Paolo Rapeanu

Nessun disturbo in inverno – che in verità a Cagliari dura un paio di mesi – additate come quasi il “male assoluto” appena spunta la primavera o, meglio ancora, l’estate in anticipo. Le tantissime alghe arrivate con le ultime mareggiate sulla spiaggia del Poetto “macchiano” l’arenile da Marina Piccola fino a – quasi – il rudere dell’ex Marino. Con poche interruzioni, soprattutto in prossimità degli stabilimenti balneari. Un fatto naturale, la presenza della posidonia sulla sabbia: anche se si tratta di tanti cumuli, infatti, “è un fatto totalmente naturale, le alghe proteggono la spiaggia”, questo il refrain, rigorosamente in punta di scienza, di qualunque geologo marino.

Ma le critiche piovono comunque: una fetta dei “bagnanti d’aprile” del Poetto trova la presenza di alghe tutt’altro che negativa, “è un segno della buona salute della natura almeno in riva al mare”, ma la maggior parte storce il naso, “fare il bagno e ritrovarsi le alghe tutte attaccate al corpo è una schifezza”. Il grande caldo sta già dando qualche assaggio della sua presenza, molto in anticipo sul calendario. E nel mirino finisce il Comune che, a detta di chi si lamenta, non avrebbe ancora dato il via alle pulizie. Anche se, visto che le alghe sono parte integrante dell’ecosistema marino, non si possono prendere e buttare nel cassonetto. Ma lo spazio per una polemica pre estiva, anche in questo 2018, c’è davvero tutta.

