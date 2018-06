Cagliari, lavori in un condominio danneggiano una condotta in viale Ciusa: rubinetti a secco

Un impresa che sta effettuando lavori nel condominio in costruzione tra viale Ciusa e via Biasi ha danneggiato la condotta idrica che passa sotto il marciapiede e alimenta le utenze della zona. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono già a lavoro per riparare la rete e ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile. L’intervento dovrebbe concludersi verso le 17.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Ultima modifica: 25 giugno 2018