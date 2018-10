Cagliari, lavori sull’Asse Mediano: chiusura dello svincolo verso via dei Valenzani

A causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto che dall’Asse Mediano consente l’uscita verso via dei Valenzani, per ragioni di sicurezza si è resa necessaria la chiusura della rampa. “I tecnici del Servizio Mobilità – si legge in una nota diffusa dal Comune – sono all’opera per trovare la soluzione che consenta la riapertura dello svincolo nel più breve tempo possibile al fine di minimizzare i disagi in attesa del ripristino definitivo.” Per raggiungere la via dei Valenzani è possibile percorrere la via Jenner (altezza Conad) e attraversare la rotatoria di via Cadello.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018