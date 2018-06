Cagliari, lavori in piazza Costituzione: rivoluzione del traffico a Villanova

Limitazione al traffico a Villanova da lunedì 11 giugno. I lavori di riqualificazione di Piazza Costituzione, costringeranno la ditta incaricata ad occupare la sede stradale con una conseguente limitazione del traffico in alcune strade del quartiere Villanova. Pertanto, nella via Piccioni Antonio Giovanni, nel vico II San Giovanni e nella via San Giovanni, nella fascia oraria 0-24, dal 11 giugno 2018 al 16 luglio 2018, ci saranno numerose novità, ecco quali.

L’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare nella via Piccioni Antonio Giovanni nel tratto compreso tra il vico II San Giovanni e la via Sulis eccetto i residenti e autorizzati per operazioni di carico e scarico merci;

l’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare nella via Sulis eccetto i residenti e gli autorizzati per le operazioni di carico e scarico merci autorizzati al transito in contromano per l’evacuazione; l’istituzione del senso unico di circolazione nella nel vico II San Giovanni dalla via Piccioni alla via San Giovanni nel medesimo senso di marcia; l’istituzione nella via Piccioni dell’obbligo di svolta a destra nel vico II San Giovanni; l’istituzione nella via San Giovanni della direzione obbligatoria VAI DIRITTO all’intersezione con il vico II San Giovanni.

Ultima modifica: 8 giugno 2018