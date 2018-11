Cagliari, lavori per la posa dell’asfalto in piazza Costituzione: ecco le strade off limits

Proseguono con la posa del nuovo asfalto i lavori nella rotatoria di piazza Costituzione, sotto il Bastione di Saint Remy. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’intervento, nelle giornate di mercoledì 14 novembre e giovedì 15 novembre sarà necessaria la chiusura al traffico della zona dalle 7 alle 20. Il divieto di transito non riguarderà i mezzi del CTM.

In viale Regina Elena il cartello di divieto di transito sarà posizionato in prossimità della rotatoria di Largo Dessì, vicino ai Giardini Pubblici: sarà consentito esclusivamente il traffico locale diretto al parcheggio APCOA e quello diretto al quartiere Villanova con ingresso in via San Giovanni da Piazza Marghinotti.