Cagliari, lavori e caos nella facoltÃ  di Giurisprudenza. Gli studenti: “In biblioteca il tetto Ã¨ a rischio…”

Cagliari, lavori e caos nella facoltà di Giurisprudenza. Gli studenti: “In biblioteca il tetto è a rischio…”. La protesta di un gruppo di studenti di Giurisprudenza a Cagliari: “Non sappiamo veramente a chi altro rivolgerci visto che da sempre abbiamo dei problemi interni a questo polo universitario ma tutti i dirigenti o comunque chi gestisce l’organizzazione del polo giuridico economico politico non si occupa delle varie problematiche. Hanno iniziato dei lavori in facoltà di giurisprudenza. Proprio oggi. Lavori che non si sa fra quanto finiranno in quanto nessun cartello di inizio e fine lavori è stato affisso nel cancello. Hanno chiuso la biblioteca, non possiamo accedere al 90% delle sale presenti per prendere dei libri dobbiamo fare una richiesta apposita e il personale dovrà andare a recuperare i libri (rischiando tantissimo visto che una parte della biblioteca ha il tetto che sta crollando). Non abbiamo dei posti dove mangiare visto che il bar presente non ci consente di pranzare in quello spazio a meno che non compriamo il pranzo da loro. Oltretutto é uno spazio dove ci sono più piccioni e sporcizia che persone. Non sappiamo veramente che mano darci. Tutti ci dicono che faranno qualcosa ma nessuno agisce. Non ci rimane che sperare che qualcuno si interessi di noi scrivendo almeno due righe così da far vedere che questo polo non è immacolato come dicono in giro…e dal soffitto essendo spaccato piove dentro…”. Ovviamente la facoltà si difende affermando che si tratta di lavori urgenti e necessari anche per garantire la massima sicurezza proprio a chi studia.

Ultima modifica: 5 novembre 2018