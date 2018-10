Cagliari, l’assessora Cillocu ai commercianti: “Siamo pronti ad aumentare le vie con le luminarie natalizie”. L’assessore al Commercio Marzia Cillocu su Casteddu Online risponde ai commercianti di is Mirrionis e Sant’Avendrace che avevano protestato per il mancato coinvolgimento sulle luminarie. E chiarisce: “L’amministrazione comunale ha sempre coinvolto tutto il tessuto commerciale cittadino attraverso gli incontri e la promozione di bandi pubblici, anche per lo specifico tema delle luminarie natalizie- assicura l’assessora Marzia Cillocu- la partecipazione è sempre stata aperta a tutti i consorzi e le associazioni di commercianti che in questi anni si sono sempre prodigate per la raccolta delle quote di cofinanziamento, che insieme al sostanziale contributo del Comune e la gestione della raccolta tramite le associazioni di categoria e la Camera di Commercio, ha permesso la realizzazione del progetto”.

L’esponente della giunta Zedda promette anche un prossimo incontro con i commercianti che temono di restare con le luminarie spente sotto Natale: “Le zone indicate nella delibera sono quelle in cui la partecipazione è stata più attiva, ma nella stessa delibera è indicata la possibilità di aumentare le vie interessate dal progetto: stiamo infatti verificando la possibilità di reperire risorse specifiche per la concessione di contributi alle associazioni di categoria che dovessero presentare proposte per la realizzazione di luminarie in altre zone della città caratterizzate da un’alta concentrazione di attività commerciali. Questa possibilità verrà a breve illustrata anche ai rappresentanti di zone come ad esempio Is Mirrionis e Sant’Avendrace durante un incontro dove si ribadirà anche il progetto avviato in questi anni, una strada che Comune e associazioni e consorzi di commercianti devono percorrere insieme, con la partecipazione attiva di tutte le parti”, conclude l’assessora Marzia Cillocu.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018