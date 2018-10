Cagliari, l’Asse mediano si squarcia nella rampa delle polemiche: “Giunta Zedda incapace di gestire l’emergenza”

Cagliari, l’asse mediano si squarcia: non proprio un bel biglietto da visita per la sfida di Massimo Zedda alla conquista della Regione. E l’opposizione incalza, aprendo di fatto su quella ferita nell’asfalto la campagna elettorale per le regionali. Il capogruppo dei Riformatori Giorgio Angius non ci sta e attacca la giunta Zedda: “La famigerata rampa di via dei Valenzani continua a creare disagi. Dopo un’infinita procedura amministrativa iniziata nel 2008, terminata dopo quasi due anni di lavori nel febbraio 2017, questa bretella è stata oggi al centro di una grave problema di traffico a causa della sua improvvisa chiusura per problemi tecnici non meglio identificati. Questo blocco ha determinato lunghissime code per tutto il pomeriggio lungo l’asse mediano, senza che la Polizia Municipale intervenisse per dirottare a monte il traffico. In casi come questi si evidenza l’incapacità del Comune di gestire le piccole emergenze quotidiane, che determinano però gravi disagi sulla cittadinanza. Il gruppo consiliare dei Riformatori Sardi chiederà conto di questo episodio al nuovo assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Chessa, per conoscere quali problemi tecnici possa avere avuto un’infrastruttura così nuova e soprattutto cosa non abbia funzionato nel meccanismo di smistamento del traffico in altre direttrici, che dovrebbe competere ai Vigili Urbani. L’occasione è utile anche per evidenziare l’inefficacia dei tabelloni di segnalazione del traffico, presenti in alcuni punti della città, che andrebbero moltiplicati soprattutto nelle intersezioni di ingresso dell’asse mediano, per segnalare tempestivamente incidenti o lavori che possano determinare lunghe e spiacevoli code”, conclude Giorgio Angius.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018