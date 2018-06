Cagliari, ondata di lampioni a Led in città: “Risparmio di 500 mila euro”

Via libera alla sostituzione di 5 mila e 200 lampade a Led con 5 milioni 600 mila 000 euro di finanziamenti.

Ad oggi gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cagliari sono installati sono 20 mila 368 apparecchi di illuminazione montati su pali, a parete o ad incasso.

Sono 11 mila e 3 apparecchi gestiti totalmente dal Comune e circa 5 mila 200 saranno sostituiti con tecnologia a Led con due finanziamenti.

Il primo progetto Pon Metro riguarda un investimento da 4 milioni 372 mila 83, mira a sostituire 4 mila 600 corpi illuminanti, i quartieri della città interessati di riqualificazione sono: Barracca Manna, Is Campus, Is Corrias, Bonaria, Monte Mixi, Monte Urpinu, La Palma, Quartiere del Sole, Poetto, Medau su Cramu, La Vega, Fonsarda, Sant’Alenixedda, San Benedetto, Genneruxi, Sant’Avendrace, Tuvixeddu, Tuvumannu, Is Mirrionis, Mulinu Becciu e San Michele.

Il secondo finanziamento da 1 milione e 200 mila euro mira a sostituire 600 corpi illuminanti delle vie Tuveri, Scano, Abbazia e zone limitrofe .

“A parità di flusso luminoso la lampada con tecnologia LED permette un risparmio energetico del 50%, con la sostituzione dei 9 mila 365 punti luce ci sarà un risparmio in bolletta elettrica di 763.634 Euro all’anno”, spiega Fabrizio Marcello, Pd, presidente della commissione Mobilità, “con la sostituzione dei 4600 punti luce si stima un risparmio di 500 mila euro. Tenendo conto che il comune di Cagliari spende in bollette circa 4 milioni di euro, la riduzione di oltre 1.200.000 della bolletta risulta essere un grande risparmio. Rimangono da sostituire 6.400 punti luce, stiamo chiedendo altri soldi all’ Unione Europea”.

Ultima modifica: 18 giugno 2018