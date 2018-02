Cagliari, lampioni ko in molte strade: notte al buio dal centro alla periferia

Sos illuminazione in molte strade di Cagliari. Pali della luce spenti in via Pergolesi, via Palestrina, via Lai, via Costa, via Piovella. Queste le strade dalle quali sono arrivate delle segnalazioni – tutte verificate – dove regna il buio pesto. Nessun avviso da parte del Comune, il risultato è che è praticamente impossibile vedere questo o quel marciapiede, con i fari delle automobili unico riferimento visivo.

Il alcuni rioni, come Is Mirrionis, non sarebbe la prima volta che succede: dall’inizio dell’anno, infatti, più di un residente lamenta ripetuti black out, con l’illuminazione dei pali della luce che va e viene.

Ultima modifica: 5 febbraio 2018