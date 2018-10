Cagliari, il laghetto è diventato una pozzanghera: fenicotteri in fuga dal parco di Terramaini

Due anni senza ponticello e il laghetto trasformato in pozzanghera putrida. Tanto da costringere fenicotteri e cavalieri d’Italia alla fuga a Molentargius, rischiando di caricare l’ecosistema dell’oasi tra Cagliari e Quartu. Le cattive condizioni di Terramaini sollevate in un’interrogazione di Alessandro Sorgia, consigliere comunale del gruppo misto. Il primo agosto del 2016 un incendio partito dal terreno privato davanti all’Auchan Marconi, scavalcò la strada e colpì anche il parco di Terramaini, riducendo in cenere il ponticello di legno sullo stagno.

L’amministrazione si è costituita parte civile ed il tempo si sta allungando in modo preoccupante di giorno in giorno per via della burocrazia e responsabilità legate alla gestione dei risarcimenti da parte delle compagnie di assicurazioni di privati e della parte pubblica.

Sorgia chiede una soluzione per il ponticello e mette in evidenza la situazione del laghetto “oramai quasi prosciugato del tutto, ridotto poco più ad una pozzanghera che dà una sensazione di trascuratezza, con presenza di odore putrido”. Il laghetto, un tempo un fiore all’occhiello del parco cui “dava prestigio al parco stesso per la grande presenza di volatili di varie specie che lo popolavano come gabbiani, fenicotteri e cavalieri d’Italia”, tutti animali spariti, denuncia Sorgia, “e volati a caricare l’ecosistema di Molentargius”.

Cil consigliere ha chiesto al sindaco un intervento per ricostruire il ponte e ristabilire l’habitat lacustre del parco per permettere il ripopolamento dell’avifauna.

