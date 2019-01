Cagliari, ladro nel negozio di usato bimbi si ferisce e ruba un pc: “Il più idiota del pianeta”

Ladri in azione a Pirri, oggi all’alba la vetrina di negozio di compravendita di usato bimbi Dolls and Babies di via Argiolas è stata forzata. Il malvivente è entrato dopo aver rotto un vetro e si è ferito lasciando ovunque tracce di sangue. Magro il bottino: un pc portatile. “Presumibilmente all’alba il ladro più idiota del pianeta ha forzato la serranda e aperto il negozio”, scrivono su facebook i titolari dell’attività”, “nel rompere il vetro si è ferito perciò il negozio era imbrattato di sangue e tutto questo casino per fregare un pc portatile.

Cosa cavolo pensava di rubare in una compravendita d’usato bimbi non lo so. Stamattina vi chiedo di evitare di venire perché sembra la scena di un delitto. A parte i danni e il furto mi sembra che mi manchi la terra sotto i piedi”

Ultima modifica: 8 gennaio 2019