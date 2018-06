Cagliari, per la prima volta in Italia corsi per fare diventare i migranti istruttori di Blsd

“I Quattro cuori”, sabato a Cagliari l’evento formativo gratuito per imparare l’utilizzo del defibrillatore e le manovre della rianimazione cardiopolmonare Sabato 9 giugno 2018, a Cagliari dalle 8.30 alle 13.30, nei locali della Fiera campionaria, promosso dall’associazione HSF (Helpful & Sustainable Future) e dalla societĂ scientifica “IRC Comunità ”, si terrĂ l’evento gratuito “I quattro cuori”, nel corso del quale 180 persone, scelte tra giovani studenti, atleti, appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, saranno formate, senza alcun esborso finanziario, per compiere in sicurezza le vitali manovre della rianimazione cardiopolmonare. La formazione sarĂ curata da qualificati e certificati istruttori nazionali e l’evento, primo nel suo genere in Sardegna, è incentrato sulla formazione diffusa della rianimazione cardiopolmonare e la cosiddetta “rimozione del corpo estraneo dalle vie aeree”. L’iniziativa dell’associazione HSF, la cui direzione scientifica è affidata al dottor Luigi Cadeddu, ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sui rischi dell’arresto cardiaco collegato alla mancanza di soccorso. La defibrillazione, in caso di arresto cardiaco improvviso, è infatti utile se è somministrata in pochissimi minuti e il risultato è tanto piĂą efficace se il primo soccorritore attua anche le manovre di rianimazione cardiopolmonare. L’arresto cardiaco improvviso, provoca in Italia circa 65.000 decessi l’anno, dei quali 900 solo in Sardegna, mentre si stima che il 70% dei testimoni degli eventi mortali non abbia saputo praticare nemmeno il massaggio cardiaco. Polizia di stato , reparto volo della Polizia di Stato, Esercito Italiano, atleti delle varie discipline , Aeronautica Militare della base di san Lorenzo , Brigata Sassari, studenti e cittadini comuni , tutti impegnati nell’apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. 160 allievi , 40 istruttori sardi e 12 formatori nazionali provenienti da tutta Italia. In un area i bambini della scuola media Bellavista di Flumini di quartuinsegnano la rianimazione cardipolmonare ai migranti della Caritas, coordinati da istruttori del Togo e del Senegal. In questa occasione ha ricevuto la medaglia d’argento il sottufficiale Nicola Agus del 151° della Brigata Sasari, durante il suo tempo libero ha salvato a Guspini un uomo copito da Arresto cardico praticandogli il massaggio cardiaco e la defibrillazione precoce, premiato dal dott Luigi Cadeddu presidente HSF e dalla dott.ssa Dora Caputo presidente di IRC ComunitĂ . “Interessante e primo in Italia l’esperimento di creare istruttori di blsd tra i migranti , abbiamo abilitato un istruttore del Togo , il quale , insieme a studenti della scuola media Bellavista e volontari della Misericordia di Settimo hanno formato i primi 30 migranti ospiti della Caritas”, racconta Luigi Cadeddu

