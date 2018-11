Cagliari, la rabbia di operatori e pazienti dell’Aias: “Pigliaru, vogliamo i nostri soldi”

di Paolo Rapeanu

La battaglia tra Aias e Regione va avanti. Cinque sigle sindacali ritornano in piazza, stavolta sotto il palazzo della Regione di viale Trento. Fischietti, magliette “Io sono Aias”, megafoni: tutto l’occorrente per far sentire la propria rabbia contro la decisione della Giunta guidata da Francesco Pigliaru di interrompere la convenzione il prossimo 31 dicembre. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra Regione e sindacalisti, ma proprio questi ultimi esprimono numerosi dubbi.

“La convocazione non è chiara, non sappiamo con chi ci vedremo. Vogliamo un faccia a faccia con Pigliaru, vedersi con Arru o Moirano equivale a incontrarsi con i traditori, con cui ci ha già preso in giro”, dice Giacomo Meloni del Css. E poi ci sono loro, familiari e pazienti delle tante strutture Aias sparse in tutta l’Isola. Abbiamo raccolto le loro testimonianze, sarà possibile leggerle nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it

Ultima modifica: 29 novembre 2018