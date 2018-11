Cagliari, la rabbia dei lavoratori dell’UniversitÃ : “Del Zompo, stai creando nuovi poveri”

di Paolo Rapeanu

aglio in busta paga del 30 per cento, a causa di un cambio di appalto. Risultato: denari in meno “ma stesso numero di ore di lavoro da fare ogni settimana”. A Cagliari esplode la rabbia dei 132 lavoratori esterni dell’Università, che fanno portierato o svolgono lavori esecutivi in questa o quella facoltà. Dopo l’incontro con i piani alti dell’Ateneo, lo scorso luglio, dove era stato promesso che non ci sarebbe stata nessuna diminuzione dello stipendio, “è arrivata la doccia fredda”. Con a fianco Cgil, Cisl e Uil i lavoratori hanno dato vita a un maxi sit in di protesta sotto le finestre del rettorato.

“Non è possibile che a ogni cambio di appalto i lavoratori debbano perdere tantissimi soldi. La stragrande maggioranza di loro sono già sotto la soglia di povertà”, attacca Nella Milazzo della Filcams Cgil, “la Del Zompo deve rendersi conto che, così, si stanno creando nuovi drammi sociali”. Cagliari Online ha raccolto le testimonianze di alcuni dei lavoratori, le loro storie si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it

Ultima modifica: 7 novembre 2018