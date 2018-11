Cagliari, la movida e la devianza giovanile: i giovani diventano “hikikomori”,Â  fisicamente vivi, psicologicamente morti

Ci voleva tanto a capirlo ?

Cagliari, la ” movida ” ,tavolini in piazza, in strada, ovunque, una ”

monocultura” che “sfrutta” i giovani, che ha solo intenti di guadagno.

” I giovani oggi sono “hikikomori”, fisicamente vivi, psicologicamente

morti “. Parole di Don Cannavera, ad Abbasanta,(dove tanti anni fa sono

stato Sindaco) parlando alle mamme, ai padri, ai giovani dell’Alto

Oristanese, dopo

l’omicidio di Manuel Careddu per mano di giovani e giovanissimi come

lui.

Cagliari in maniera tardiva ha accolto la “movida”, e pare che se ne siano

accorti in ritardo anche gli amministratori comunali. La

monocultura e, la monoeconomia dei tavolini nelle piazze e nelle

strade,non paga,

toglie spazio e vitalità alle altre attività ma anche sacrifica

servizi pubblici essenziali, come quello della mobilità e delle

attività socio assistenziali, comunque legate alla presenza delle famiglie che

abitano nel centro storico. Tutto ciò, complici le pubbliche

amministrazioni ed in particolare il Comune che hanno favorito ed incentivato

le iniziative, mentre le autorità cui competono i controlli e la

prevenzione hanno trovato e trovano difficoltà a porre rimedio a

situazioni che si

sono,purtroppo, incancrenite e ne vediamo tutti i giorni le

conseguenze non solo la notte. Alle famiglie, che sono la struttura portante

della società, alle persone normali, alla gente che

lavora, che va a scuola, che studia, la notte piace trascorrerla a

casa, nell’intimità domestica. Durante il giorno Cagliari nel Centro storico è

una Città triste, quasi vuota, non la riempiono nemmeno i turisti che

di tanto in tanto sbarcano per girovagare,spesso senza meta, nelle vie

del Centro, dove si fanno pochi affari. Basta andare a chiedere per

sapere, basto uscire la mattina e nel pomeriggio per vedere. Strade

quasi deserte, poco illuminate,ambiente uggioso, stringe il cuore. Gli

effetti dei troppi bar, dei troppi tavolini nelle aree pubbliche,

molti non il regola con le disposizioni regolamentari , nonostante le

sanzioni della Municipale. Tornano allora

in mente, e sono un monito severo, le parole di Don Cannavera che è

andato a trovare gli amministratori e gli abitanti dei Comuni di

Ghilarza, di Norbello e di Abbasanta dopo la terribile morte

che hanno fatto fare a Manuel Careddu i suoi stessi amici,

giovanissimi e minorenni. Agli Amministratori Don Cannavera ha

chiesto: ” Quale pensate sia il bene più prezioso della vostra

Comunità? le strade ? le fogne ? No ! sono i bambini. Se avete 100 euro

a disposizione, 50 investiteli per i bambini, che abbiano adulti

capaci di abituarli a crescere, che abbiano spazi dove mettere a

frutto le loro capacità. Invece sono preda di chi li sfrutta, del bar

che ha solo l’intento di guadagnare. I giovano diventano ” hikikomori”,

fisicamente vivi, psicologicamente morti.”

Sono parole terribili, che devono far riflettere, anche quando si

fanno programmi e progetti di sviluppo come quelli che hanno cambiato

il volto di Cagliari.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 19 novembre 2018