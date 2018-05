Cagliari: ecco la linea metro viale Diaz-Sant’Elia-Marina Piccola

di Ennio Neri

Ecco i fondi per la linea che da viale Diaz porta alla spiaggia del Poetto. La tratta si collegherà alla line che da piazza Repubblica arriva in piazza Matteotti (già appaltata) e arriverà sino al litorale (la stazione sarà realizzata probabilmente a Marina Piccola), raggiungendo prima lo stadio e il rione di Sant’Elia.

L’annuncio stamattina da parte del delegato Fabrizio Marcello, delegato alla Mobilità della Città metropolitana, che ha illustrato i prossimi investimenti dell’ente di piazza Palazzo.

Oltre ai 51 milioni per la linea del viale Diaz-Poetto ci sono i 37 milioni per la nuova strada Cagliari- Burcei (finanziamento della Regione Sardegna”.

Non mancano i 10 milioni 359 mila 426 euro per la manutenzione straordinaria delle 180 km di strade città Metropolitana di Cagliari e 6 milioni 400 mila euro per i lavori per la sistemazione funzionale e messa in sicurezza della ex Ss 131 a Sestu.

Ancora: 2 milioni 700 mila euro per la messa in sicurezza delle ex strade provinciali e altri 2 milioni per la realizzazione di un ponte sulla strada provinciale 17 sul Rio Geremeas. Fondi per la manutenzione e messa in sicurezza della Sp17 da Quartu a Villasimius e per il completamento della circonvallazione di Capoterra e messa in sicurezza.

Spazio anche alla manutenzione e messa in sicurezza e miglioramento della Strada provinciale 17 Chia-porto Teulada e alla realizzazione della rotatoria Dolianova-Bardella.

10 maggio 2018