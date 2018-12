di Paolo Rapeanu

La linea 7 del Ctm ritorna a passare dentro il rione storico di Castello. Dopo anni di stop, il “pollicino” riprende a transitare in via Lamarmora, via UniversitĂ e via Mazzini. Proprio quest’ultima è rimasta chiusa al traffico per oltre un anno, per questioni di sicurezza legate a possibili “attacchi terroristici”. Almeno così era emerso da una parte dell’opposizione in Comune: era stata citata una replica della vice sindaca Luisanna Marras. Che, oggi, ridimensiona e spiega che “quella dell’antiterrorismo era solo una delle questioni, non l’unica. La vicenda della mia dichiarazione la trovo divertente, per non dire assurda. Per via Mazzini, nella quale abbiamo messo delle fioriere, ci sono i fondi per poterla sistemare. Intanto l’abbiamo riaperta al traffico, e i lavori nella piazza Costituzione sono quasi finiti”, assicura la Marras.

Quattro i rioni serviti dalla linea 7, tutti quelli storici: Marina, Stampace, Castello e Villanova. Il capolinea è confermato in piazza Yenne. Nel futuro – non c’è ancora nessuna data certa sul calendario – arriveranno 3 nuovi bus elettrici, di piccole dimensioni, proprio dedicati a Castello.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018