Cagliari, la Guardia di Finanza scopre altri due lavoratori in nero

Cagliari, altri due lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari e quelle della Tenenza di Muravera, nell’ambito delle attività ’ di contrasto al lavoro nero e irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti realtà commerciali operanti una nel settore della ristorazione e l’altra in quello del piccolo artigianato.

In particolare i Finanzieri di Muravera, durante un controllo sul corretto rilascio dello scontrino fiscale eseguito lungo il corso principale di Villasimius nei confronti di un’attivitĂ di piccolo artigianato e commercio ambulante, hanno verificato se la persona trovata impiegata nelle attivitĂ di vendita fosse regolarmente assunta.

Lo sviluppo delle attivitĂ ispettive ha condotto ad appurare che il lavoratore prestava la propria attivitĂ in assenza di un regolare contratto.

Medesimo esito ha avuto l’intervento effettuati dai militari del Gruppo di Cagliari i quali, dopo aver effettuato l’accesso presso un locale di ristorazione del capoluogo, hanno riscontrato che a fronte dei 7 dipendenti trovati intenti a prestare la propria attività lavorativa, uno di loro risultava “in nero”.

In entrambe le circostanze, l’assenza di una regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, costituisce illecito amministrativo e non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.

Per i titolari è quindi scattata la diffida a regolarizzare i lavoratori; in più una sanzione amministrativa da un minimo di 1.500 € fino ad un massimo di 9.000 €.

Dall’inizio dell’anno sono 140 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari.

Un fenomeno che impatta negativamente sul sistema contributivo nazionale oltre che sul mercato legale, pregiudicando gli interessi degli imprenditori e dei professionisti onesti, ma che soprattutto non tutela l’incolumità ’ di chi viene assunto senza un regolare contratto, esponendolo a rischi di mancata assistenza in caso di infortunio.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018