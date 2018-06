Diabete, la grande novità a Cagliari: catetere in teflon per microinfusione e monitoraggio

Un sistema integrato di microinfusione e monitoraggio in continuo del glucosio viene collegato con la persona portatrice mediante un catetere in teflon per l’erogazione continua dell’insulina, e mediante un sensore del glucosio sottocutaneo e un trasmettitore a bassissima potenza riceve le informazioni sull’andamento della concentrazione di glucosio in modo costante (rilevazione ogni 5 minuti).

Queste informazioni vengono visualizzate sul display del sistema integrato e consentono alla persona di controllare visivamente in ogni momento l’andamento del proprio controllo glicemico.

La presenza di funzioni di monitoraggio e automazione avanzate quale gli allarmi predittivi di iper o ipoglicemia e la sospensione dell’erogazione di insulina in caso di glucosio basso sono ulteriori elementi che contribuiscono a dare alla persona che indossa il dispositivo una grande sicurezza e la possibilità di prevenire e quindi evitare eventi di ipo o iperglicemia nel corso della sua attività.

Il miglior controllo sia in termini di variabilità glicemica ridotta sia in termini di riduzione della glicata senza aumento delle ipoglicemie è ben testimoniato da numerosi lavori scientifici in proposito, ed è documentabile anche a posteriori attraverso lo scarico dei dati del sistema integrato nell’apposito sistema informatico di telemedicina e gestione della terapia.

Tutto questo verrà illustrato nell’incontro che si terrà venerdì presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu con inizio alle 14.30

Ultima modifica: 6 giugno 2018