Cagliari, la grande beffa dell’Asse Mediano: “Tre settimane per avere il pezzo del guard rail dalla penisola”

È tutto – purtroppo – vero, anche se potrebbe sembrare una battuta.” Il pezzo nuovo del guard rail nel quale c’è stato un incidente mortale qualche settimana fa ci ha messo tre settimane ad arrivare in Sardegna”. Ordinato oltre Tirreno, i tempi di consegna sono quindi stati lunghissimi. E per quasi un mese solo andati in scena i lavori “fantasma”, con un tratto dell’Asse Mediano totalmente ristretto e automobilisti imbottigliati nelle ore di punta. A dirlo è il sindaco Massimo Zedda.

“Finalmente, dopo un bel po’ di attesa, il pezzo è arrivato. I lavori inizieranno domani”. Una beffa, in altre parole. Mentre nel resto del mondo lavori ben più grandi – come la ricostruzione delle case in Giappone dopo i terremoti – vengono finiti in un mese, bisogna attendere quasi lo stesso tempo per far arrivare a Cagliari un pezzo d’acciaio. E i cagliaritani non ringraziano.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018