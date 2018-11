Cagliari, la droga nascosta tra le fioriere del porto: in manette 19enne gambiano

La polizia ha arrestato, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, Muhammed Keita, 19enne originario del Gambia. Il giovane è stato notato dagli agenti del “gruppo Falchi” mentre, dopo aver parlato con un’altra persona nei pressi della fermata del pullman in via Roma, ha raggiunto alcune fioriere del porto. Dentro una di quelle c’era nascosta della droga, che lo straniero ha poi dato in cambio di venti euro. L’intervento dei poliziotti è stato tempestivo: il “cliente” è stato seguito sino al Largo Carlo Felice, e sono saltate fuori 4 stecche di hascisc per un peso di circa tre grammi. Addosso a Keita, invece, gli agenti hanno scovato altre quattro dosi di droga e trentacinque euro in contanti.

L’intervento è avvenuto ieri mattina. Di grande aiuto anche le segnalazioni fatte da residenti e commercianti del rione Marina, che lamentavano l’intensa attività di spaccio da parte di cittadini stranieri.

Ultima modifica: 14 novembre 2018