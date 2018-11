Cagliari, la difesa personale delle donne: contro la violenza sciabole e acrobazie con Pandolfi all’Auchan

In occasione del mese contro la violenza sulle donne il Maestro Pandolfi che da anni è in campo attivamente con oltre 500 spettacoli in tutto il territorio italiano ,dopo lo strepitoso successo della scorsa settimana nell’altro centro commerciale dell’Auchan anche questo fine settimana dalle ore 17:00 presso le Gallerie Auchan di Marconi darà vita a due Giornate dedicate alla difesa Personale contro ogni forma di Violenza. Dalle ore 17:00 alle 18:00 ci sarà un esibizione di arti marziali con bastoni,sciabole, acrobazie, forme,difesa personale ,poi dalle ore 18:00 alle 18 30 una presentazione del suo Libro”Uscire dalla Violenza si può”dedicato a Valentina Pitzalis e a tutte le donne che hanno subito violenza. La presentazione dell’opera è stata scritta da un Comandante dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Provinciale di Cagliari ed è arrivato alla terza edizione e a brevissimo uscirà in lingua inglese.

Nelle prossime settimane verrà anche fatta una lettera al Ministro della Pubblica Istruzione per chiedere di adottare il testo negli Istituti Scolastici. L’opera unica nel suo genere contiene poesie, storie agghiaccianti di donne, che hanno subito violenza, una parte psicologica scritta da una psicologa e psicoterapeuta, una parte legale fatta da un avvocato penalista del foro di Cagliari e una parte tecnica di autodifesa illustrata con delle fotografie. Mentre dopo la presentazione fino alla chiusura della manifestazione il Maestro animerà con i bambini e poi le donne tutta una serie di cose per insegnare come ci si difende con il Sistema M.A.V. Metodo Anti Violenza, un modo per spiegare che le donne possono imparare con facilità e semplicità ed essere più sicure nelle città e a lavoro o in casa. il Maestro Pandolfi famoso per il Trailer : Soft Control che sul web ha spopolato come del il personaggio del Maestro Pandolfi divenuto famosissimo con oltre 40 milioni di visualizzazioni sul web, striscia la notizia Canale 5 e Rai 2 con Rai dire Nius con la Gialapp’as e Mia Ceran e la creazione del personaggio da parte dei Comici dei La Pola.

Ultima modifica: 16 novembre 2018