Cagliari, la Del Zompo diventa “Rettrice”: Ã¨ la vittoria dei termini al femminile. “FInalmente una di noi!”

Cagliari, la Del Zompo diventa “Rettrice”: è la vittoria dei termini al femminile. Per la prima volta, anche l’Università di Cagliari si adegua ai “neologismi”. E non a caso a festeggiare è l’associazione Heminas, che da anni si batte per uguali diritti tra uomo e donna: “Brindiamo! Finalmente la Magnifica Rettrice dell’Università di Cagliari ha aperto al linguaggio di genere- spiega su Fb Cristina Munotni- Finisce l’epoca in cui si faceva chiamare al maschile, alimentando l’assurda pratica di definire al maschile un ruolo che, solo per abitudine di veder tradizionalmente e storicamente occupato da uomini, le “suonava male” al femminile…Finalmente lo possiamo dire: la Magnifica Rettrice Maria del Zompo, una di noi!”. Mercoledì verrà presentato il nuovo anno accademico e nel comunicato di presentazione, la Del Zompo è definita “rettrice”.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018