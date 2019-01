Una pasta? “Sessanta centesimi”. Prezzo non di certo altissimo per una pasticceria, eppure gli affari sono in calo per Ignazio Mura. Cinquant’anni, ha iniziato a sfornare cornetti e brioches all’età di venti in via Giudice Chiano, nel rione della Fonsarda: “Un rione che si è svuotato, ormai c’è pochissimo passaggio e anche i sensi unici hanno contribuito al calo degli affari”, afferma Mura. “Vado avanti grazie a chi acquista all’ingrosso”.

E c’è di più: “I parchi hanno cambiato il quartiere, ma non servono a niente. In via dei Giudicati i parcheggi sono a pagamento, molta gente viene sin qui per parcheggiare l’automobile. Io spesso sono costretto a mettermi in doppia fila”.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019