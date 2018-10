Cagliari, la beffa dei pass auto di San Benedetto e Fonsarda: “Alla Parkar non sanno nulla”

Le proteste, pubbliche o “private” – cioè indirizzate a questo o quel consigliere comunale – fioccano, e sono già molte. I residenti di San Benedetto e Fonsarda, dal 15 ottobre prossimo, avranno a disposizione 583 parcheggi. Molte le strade interessate: via Alberti, via Boiardo, via Castiglione, via Cavaro, via Costa, via dei Giudicati, via Ferracciu, via Foscolo, via Giudicessa Benedetta, via Goldoni, via Lai, via Machiavelli, via Pais, via Pascoli, piazza Giovanni XXIII, piazza Michelangelo, via Salaris, via Salvemini, via Tasso, via Tommaseo. E centinaia di cagliaritani, già in anticipo di una settimana, sono andati nella sede di Parkar per ritirare i nuovi pass. Lì, però, l’amara sorpresa: i tagliandi non erano ancora pronti, e non si sa entro quando lo saranno.

Alla nostra redazione sono arrivati vari messaggi di cagliaritani infuriati. E i commenti piovono anche sulla pagina Facebook del Comune, come nel caso di Luisa M.: “Oggi 8:10 mi sono recata presso gli uffici della Parkar in viale Trieste per richiedere il pass gratuito residenti e un ulteriore pass residenti a pagamento. Sorpresa, gli impiegati non ne sapevano niente e, non avendo ricevuto nessuna comunicazione in merito dal Comune, non hanno accettato, né e a me né alle altre persone presenti che ne facevano richiesta per la stessa zona – San Benedetto e Fonsarda – la richiesta del pass, dicendo di richiamare in settimana per avere notizie. Non erano inoltre a conoscenza del pass residenti a pagamento. A questo punto dubito saremo in molti ad avere regolare pass per il 15 ottobre, considerato che, oltretutto, non viene rilasciato subito. Prevedo, quindi, il “fioccare” di multe a tappeto nelle zone interessate! Sarebbe opportuno e doveroso che il Comune facesse slittare l’attivazione, considerata, in questo caso, la manifesta incapacità di programmazione!

