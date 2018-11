Cagliari, isola ecologica all’Annunziata. “Col mercatino Sarà un disastro. Pronti alla raccolta firme

di Ennio Neri

Un’isola ecologica interrata in piazza Annunziata, davanti alla chiesa all’angolo tra il corso Vittorio Emanuele II e viale Merello. Al momento, quella annunciata dal sindaco in aula è solo un’ipotesi. Ma l’idea non è piaciuta ai consiglieri comunali dell’opposizione.

“Speriamo che il sindaco cambi idea”, ha dichiarato Piergiorgio Massidda, consigliere comunale #Cagliari16, “nella zona si svolge il mercatino domenicale. Immaginate cosa può succedere se in quel punto viene messa un’isola ecologica?”

Pronto a una raccolta di firme per opporsi all’installazione Federico Ibba, consigliere dei Centristi per l’Europa. “Un’isola ecologica permanente davanti alla chiesa della Santissima Annunziata, ma stiamo scherzando?”, scrive Ibba, su facebook, “questa è l’ultima trovata del nostro Sindaco Zedda. Un motivo in più per osteggiare questa raccolta differenziata ed il regolamento che stiamo dibattendo”.

Ultima modifica: 8 novembre 2018