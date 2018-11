Dramma alloggi a Cagliari: oltre 100 persone per una casa parcheggio di via Is Mirrionis

Il primo rinuncia, il secondo accetta e gli altri 58 tornano a casa con le pive nel sacco dopo poco più di 20 minuti. Con l’amaro in bocca per il sogno svanito. Cronaca di una giornata in via Is Mirrionis, al numero civico 94 b, dove stamattina oltre 100 persone si sono presentate speranzose si entrare in possesso, dopo anni di graduatoria, di un alloggio popolare. Un appartamento piccolo (41 metri quadrati) al primo piano, in buone condizioni e quindi molto ambito. Il Comune ha convocato le prime 60 persone in graduatoria che si sono presentate assieme agli accompagnatori. Una piccola folla in mezzo alla quale il funzionario di via Roma ha iniziato a scorrere la graduatoria.

Il primo avente diritto ha rinunciato. Il secondo invece ha accettato. Per tutti gli altri solo amarezza. “C’erano alcune persone sul posto già due ore prima dell’appuntamento”, spiega Michela, nome di fantasia di una donna, sposata e con prole, avente diritto, “è stato sconvolgente. C’erano tantissime persone che ci sono rimaste male e si sono lamentate per la perdita di tempo. Mi chiedo. Ma era necessario convocare tutte e 60 le persone sul posto. Era necessario illudere in questo modo tanta gente?”

Ultima modifica: 5 novembre 2018