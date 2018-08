Cagliari, nuovo ipermercato in via Dante: “Ormai più centri commerciali che clienti”

Più centri commerciali che clienti. Commenta così Davide Marcello, presidente di Confesercenti Cagliari, l’apertura del nuovo supermercato in via Dante. “Ormai ci sono più centri commerciali che clienti. L’offerta sta andando in over e non ha più senso continuare così. Nel lungo termine ci sarà un problema che colpirà anche la grande distribuzione, i grossi si faranno del male tra di loro dopo aver devastato le botteghe di quartiere”.

Dubbi anche sulle reali necessità. “Siamo fuori da ogni logica. Mi chiedo che senso abbia. Devi soddisfare una zona priva di servizi? Non è certo il caso di via Dante. Non ha più senso permettere aperture indiscriminate. Oltretutto in pieno centro città”.

Ultima modifica: 30 agosto 2018