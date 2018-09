Cagliari, investe un bimbo e scappa, poi si costituisce: ritirata patente e sequestrata auto

E’ scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo per il conducente che ieri in tarda serata ha investito in via San’Anvendrace un bambino di 11 anni di nazionalit√† cinese. Che si trova ora all’ospedale con 5 giorni di prognosi, Il conducente dopo averlo travolto si √® subito dopo dato alla fuga facendo perdere le tracce. A seguito dell’indagine immediatamente attivatea dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge, si era individuato il veicolo: una Peugeot 206 di propriet√† di una donna residente a Cagliari. Mentre si provvedeva a rintracciare la proprietaria e si stava ormai stringendo il cerchio dei risultati delle indagini, il conducente un uomo 44enne di San Sperate, parente della proprietaria del veicolo, si √® presentato in Procura ammettendo di aver investito il piccolo.

