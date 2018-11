Cagliari, interventi contro la diffusione del punteruolo rosso

Il 20 novembre dalle ore 4.00 alle 6.00 sarà effettuato un intervento fitoiatrico per il controllo del punteruolo rosso delle palme in aree scoperte presso le vie Val Franzela, via Lunigiana 3, vico I Is Mirrionis 4, via Piovella 5, via Codroipo 6, via Seminario 7, piazza Granatieri di Sardegna 8, via Sampante 9 e via Scornigiani.

Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento

Qualora il periodo inizialmente previsto per intervento di disinfestazione dovesse essere prolungato, la società incaricata provvederà a darne motivata e sollecita comunicazione scritta alla popolazione delle zone interessate tramite avvisi esposti.

Ultima modifica: 13 novembre 2018