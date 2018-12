Cagliari: indennitÃ  a sindaco, assessori e consiglieri comunali. Quanto ci costano?

Oltre un milione e mezzo di euro all’anno. Questa è la cifra complessiva degli emolumenti che, in base alla legge sugli enti locali, ogni anno il Comune di Cagliari deve mettere in bilancio per pagare le indennità del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali. Queste sono le indennità mensili che sono state stabilite con la Determinazione n. 1 del 2 gennaio 2018 del Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale : € 5.466,19 per il Sindaco Massimo Zedda ; € 4.099,64 per il Vice Sindaco Luisanna Marras; € 3.279,71 per ciascun Assessore, compresi quelli in aspettativa per mandato politico. L’unico che non è in aspettativa è l’Assessore Danilo Fadda, dipendente del Consiglio regionale, al quale spetta una indennità ridotta del 50%, pari a € 1.639,86. In totale fanno circa 410 mila euro. Oltre naturalmente gli oneri riflessi e le missioni per l’esercizio del mandato politico.

Il Presidente del Consiglio Comunale percepisce annualmente una indennità di circa 40 mila euro, esattamente € 39.356,52 come stabilito con la Determinazione n.80 dell’ 8 gennaio 2018 del competente Dirigente del Servizio Affari Istituzionali. I restanti Consiglieri Comunali, invece, costano in un anno complessivamente circa 440 mila euro, come stabilito con la Determinazione n. 6598 del 23 ottobre scorso, con la quale è stata accertata una maggiore spesa di 10 mila euro rispetto alla previsione iniziale. Anche in questo caso occorre tener conto degli oneri riflessi e delle spese di missione che fanno crescere l’ammontare della spesa complessiva.

A parte ci sono altri due capitoli : i costi della Municipalità di Pirri e quelli delle Segreterie di Staff del Sindaco e degli Assessori, oltre agli Uffici dei Gruppi Consiliari. Solo delle Segreterie di Staff è noto qualche dato : la Segreteria di Staff del Sindaco costano 166 mila euro l’anno, quelle di alcuni Assessori circa 210 mila euro, come possiamo leggere nei provvedimenti del Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e risorse umane. Insomma, tra riffe e raffa, gli Organi di governo della nostra Città vengono a costare ogni anno sui due milioni di euro. Un sacrificio per le casse comunali necessario per garantire l’esercizio della vita democratica delle istituzioni autonomistiche a garanzia della crescita e dello sviluppo della Città.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 17 dicembre 2018