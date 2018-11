Incidente tra piazza Giovanni XXIII e via XXVIII Febbraio. Una donna di 72 anni anni è stata investita da un’utilitaria mentre attraversava sulle strisce, finendo per terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. Le condizioni della donna, dai primissimi riscontri, non sarebbero gravi. Sarà trasportata all’ospedale con un probabile codice giallo.