Cagliari, incidente sull’asse mediano. Polemica su code e lavori: “Perché non farli di notte?”

Incidente questo pomeriggio sull’asse mediano. Un’auto con a bordo una ragazza ha urtato contro il guard rail. Tanto spavento, ma nessun ferito. Ma è polemica sulle lungaggini per i lavori nell’asse di scorrimento. “File infinite da oltre 2 settimane per un restringimento di carreggiata per cambiare 20 metri di guardrail”, attacca Mauro Pili, leader di Unidos nella propria pagina facebook, “mai nemmeno l’ombra di un operaio. Dilettanti alla sbaraglio, incapaci a gestire 20 metri di guardrail figuriamoci il resto. Bastavano poche ore, magari di notte e avreste risparmiato ai cagliaritani e non solo questa ennesima prova di incapacità e degrado”.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018