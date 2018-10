Cagliari, incidente con feriti in via Tiziano: donna finisce all’ospedale in codice rosso

Incidente con feriti a Cagliari, in via Tiziano. Una donna è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale, ed è in codice rosso. La dinamica non è ancora chiara, da una primissima ricostruzione dovrebbe trattarsi di un investimento di pedone in prossimità delle strisce pedonali. Per estrarlo, sempre stando alle primissime ricostruzioni, sarebbe stato necessario “coricare” su un fianco l’automobile. Compito della polizia Municipale, presente sul posto con una pattuglia, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha anche paralizzato il traffico per circa mezz’ora.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018