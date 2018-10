Cagliari, incidente choc in via Tiziano: travolta da un’auto senza conducente, grave una donna

Incidente choc in via Tiziano incrocio angolo via Dante: una donna di 82 anni è stata travolta da un’auto senza conducente mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ stata portata via dai soccorritori in codice rosso al Brotzu. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che al momento dell’incidente a bordo della Fiat 500 non fosse presente il conducente. Secondo le testimonianze dei presenti rilasciate a Cagliari Online sembrerebbe che l’auto fosse posteggiata senza freno a mano e la mancia inserita. Sono state le decine di persone sul posto che hanno dovuto sollevare la macchina per liberare la donna travolta. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018