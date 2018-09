Cagliari, schianto in scooter sull’asse mediano: grave un ragazzo

Incidente sull’asse mediano. Ferito un 26enne cagliaritano. Lo schianto all’altezza dello svincolo per via Santa Maria Chiara. Il conducente di uno scooter Honda, un cagliaritano di 26 anni, mentre affrontava la curva che conduce al cavalcavia che sovrasta la rotonda di via Cadello, ha perso il controllo del mezzo, urtando da prima il guard rail centrale per poi rovinare a terra alcuni metri più avanti. Soccorso da un’ambulanza del 118 veniva è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso che veniva poi è stato declassato in giallo. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Municipale.

Ultima modifica: 16 settembre 2018