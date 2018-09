Cagliari, incidente sull’asse mediano: morta una donna di Quartucciu

Non ce l’ha fatta Simona Murru 45enne di Quartucciu coinvolta nell’incidente sull’asse mediano di ieri sera. La donna, ricoverata in Rianimazione al Brotzu, è deceduta nella notte.

Il sinistro all’altezza dello svincolo per il viale Marconi. La Citroen C3 che guidava, viaggiava sull’asse mediano in direzione Poetto. All’altezza dello svincolo che conduce verso il viale Marconi, per cause in corso di accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto per i rilievi, l’auto è andata a urtare violentemente il guard rail.

