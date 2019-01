Cagliari, incidente a Mulinu Becciu: schianto tra auto, in 3 all’ospedale

Incidente stradale nel quartiere di Mulinu Becciu. Una Fiat 500, guidata da un 19enne cagliaritano, mentre si trovava nella curca tra via Giotto e via Carpaccio, ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta. Proprio in quegli istanti stava arrivando una Ford Fiesta guidata da un cinquantacinquenne. L’impatto frontale è stato inevitabile, ad avere la peggio sono state, fortunatamente, le automobili.

I feriti, infatti – tre: i due guidatori e un ragazzo a bordo della Fiat 500 – sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Marino in codice verde. Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019