Cagliari, incidente a Mulinu Becciu: 23enne travolto sulle strisce pedonali

Incidente stradale questa sera a Mulinu Becciu. Una 76enne cagliaritana, alla guida di una Fiat Punto, percorreva via Dessì Deliperi. Oltrepassata via Carpaccio, ha investito un 23enne cagliaritano che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il ragazzo, dopo l’urto, cadeva a terra restando ferito. Veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 6 novembre 2018