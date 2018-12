Cagliari, incendio in via Flumentepido: in fiamme l’ex scuola diventata covo di sbandati

Ennesimo incendio nella vecchia scuola abbandonata di via Flumentepido. “La media è uno ogni 10 giorni”, lamentano, trincerandosi per paura dietro l’anonimato, i residenti della zona. Lo stabile, pericolante, è diventato un rifugio per tossicodipendenti. Oggi sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del comune che hanno sgomberato e chiuso l’edificio con lucchetti e reti.

““Ma ci sono già persone che hanno già superato la prima barriera”, lamentano gli abitanti della zona”, e sono già all’interno. Nonostante esista un progetto di riqualificazione dell’area e nonostante le lamentele degli abitanti, sembra che il Comune non possa agire in modo conciso. Siamo esausti”.

en.ne.

Ultima modifica: 4 dicembre 2018