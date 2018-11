Cagliari, incendio in un palazzo in viale Merello: sul posto Vigili del fuoco e ambulanze. Le fiamme scoppiate in un appartamento, un attico al sesto piano, davanti a un distributore di benzina nei pressi di piazza d’Armi. Il rogo scoppiato in un sottotetto in legno. Sul posto Vigili del Fuoco e anche ambulanze. Guardate il VIDEO girato dall’alto al momento del rogo.

Ultima modifica: 26 novembre 2018