Cagliari, incendiata l’auto di Clara Pili: “Ãˆ stata un’intimidazione”

di Paolo Rapeanu

ntimidazione nei confronti di Clara Pili, imprenditrice e a capo della sezione Turismo tra le fila della Confindustria meridionale sarda. Nel cuore della notte la sua automobile è stata data alle fiamme a Cagliari, proprio vicino a casa sua, in via Malpighi. Un vetro rotto e tracce di diavolina sembrano non lasciare assolutamente dubbi. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco. Lei, Clara Pili, 43 anni, è un’imprenditrice molto conosciuta non solo in città, e da qualche anno ha iniziato la sua “avventura” de tor Confindustria.

“Ho presentato denuncia in questura, è praticamente certo che si tratti di un atto intimidatorio”, spiega la donna, contattata da Cagliari Online.

Ultima modifica: 20 settembre 2018